США «одолели» российские системы РЭБ

В ходе испытаний американская Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IBCS) — система управления войсками, обеспечивающая взаимодействие с другими элементами противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО), успешно сбила две цели, имитирующие вражеские крылатые ракеты, сообщает Breaking Defense.