США построят базу для слежения за Россией в космосе

Американцы намерены построить в Великобритании радиолокационную базу для отслеживания космического пространства. Военные хотят защитить спутники от Китая и России.
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База будет предупреждать о попытках Москвы и Пекина повредить космические аппараты США и союзников. Также она будет отслеживать перемещение частиц космического мусора, которые тоже могут угрожать американским спутникам.
Новая станция сможет распознавать предметы размером не менее футбольного мяча на расстоянии до 36 тысяч километров, пишет «Военное обозрение».