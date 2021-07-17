NI: Пентагон столкнулся с проблемами из-за российского гиперзвукового оружия

Так, в отчете исследовательской службы конгресса говорится, что в последние годы Соединенные Штаты увеличили финансирование программ по разработке этого вида вооружений. Одной из причин называется возросший потенциал России и Китая. В докладе также подчеркивается, что если Москва и Пекин делают упор на гиперзвуковые системы с уклоном на ядерное оружие, то Вашингтон в основном создает их для тактического применения. Такой вариант требует большей точности и сам по себе сложнее, отмечается в документе.