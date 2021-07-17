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NI: Пентагон встревожен из-за темпов создания гиперзвукового оружия в России

Газета.Ru
18 минут назад
США испытывают серьезные трудности в попытках догнать Россию и Китай в разработке гиперзвукового оружия, пишет обозреватель Марк Эпископос в своей статье в журнале The National Interest.
NI: Пентагон столкнулся с проблемами из-за российского гиперзвукового оружия
Фото: CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
По словам журналиста, американские аналитики до сих пор расходятся во мнении относительно значимости гиперзвукового оружия для военного потенциала страны.
Так, в отчете исследовательской службы конгресса говорится, что в последние годы Соединенные Штаты увеличили финансирование программ по разработке этого вида вооружений. Одной из причин называется возросший потенциал России и Китая. В докладе также подчеркивается, что если Москва и Пекин делают упор на гиперзвуковые системы с уклоном на ядерное оружие, то Вашингтон в основном создает их для тактического применения. Такой вариант требует большей точности и сам по себе сложнее, отмечается в документе.
«У США нет систем, которые могли бы подвергать [Китай и Россию] опасности в должной степени, а у нас нет защиты от [их] систем», — заявил ранее заместитель министра обороны США по вопросам исследований и разработок Майкл Гриффин.
Из-за споров относительно задач Пентагон столкнулся с проблемами при разработке гиперзвукового оружия, в первую очередь связанными с финансированием, отметил автор статьи.
Ранее Эпископос в своей статье для The National Interest заявил, что у НАТО нет шансов в войне с Россией в Черном море
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