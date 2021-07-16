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Корабли НАТО проследили за испытаниями оружия подводных лодок Северного флота

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад
Северный флот России провел специальное учение по испытанию оружия подводных лодок в Баренцевом и Норвежском морях, в которых участвовали спасательные судна и буксиры, за всеми действиями наблюдали корабли НАТО, сообщили в пресс-службе флота.
Корабли НАТО проследили за подлодками Северного флота
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Подводники Северного флота успешно завершили проведение специального учения по испытанию систем и вооружения подводных лодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей. В учении приняли участие экипажи атомных подводных лодок», – передает РИА «Новости» сообщение СФ.
В пресс-службе также отметили, что подводники отработали задачи предельных для большинства современных субмарин глубинах. Кроме того, в учении участвовал аварийно-спасательный отряд Северного флота – спасательное судно «Георгий Титов» и спасательный буксир «Николай Чикер».
«В объявленном районе глубоководных испытаний Северного флота в Норвежском море фиксировалось присутствие военных кораблей военно-морских сил стран НАТО, ежедневно в воздухе находилось до десяти самолетов базовой патрульной авиации альянса», – пояснили в пресс-службе СФ.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию, Китай, США и другие ведущие мировые державы к началу выработки режимов контроля над новыми видами вооружений, в том числе гиперзвуковыми и автономными системами.
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