Корабли НАТО проследили за подлодками Северного флота

В пресс-службе также отметили, что подводники отработали задачи предельных для большинства современных субмарин глубинах. Кроме того, в учении участвовал аварийно-спасательный отряд Северного флота – спасательное судно «Георгий Титов» и спасательный буксир «Николай Чикер».