Корабли НАТО проследили за подлодками Северного флота

«Подводники Северного флота успешно завершили проведение специального учения по испытанию систем и вооружения подводных лодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей. В учении приняли участие экипажи атомных подводных лодок», – передает РИА «Новости» сообщение СФ.
«В объявленном районе глубоководных испытаний Северного флота в Норвежском море фиксировалось присутствие военных кораблей военно-морских сил стран НАТО, ежедневно в воздухе находилось до десяти самолетов базовой патрульной авиации альянса», – пояснили в пресс-службе СФ.