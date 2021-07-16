Сайт Минобороны подвергся DDoS-атаке

Официальный сайт Минобороны России подвергся DDoS-атаке. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в силовых структурах."Специалисты военного ведомства отражают DDoS-атаку на официальный сайт Минобороны", - сказал собеседник агентства.В данный момент сайт военного ведомства не работает.Хакеры атаковали сайты органов власти КрымаПоследние крупные атаки на российские ресурсы были зафиксированы во время прямой линии с президентом РФ. Тогда были атакованы цифровые системы, с помощью которых организовывалась прямая линия.