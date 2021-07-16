В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Турецкий катер обстрелял корабль береговой охраны Кипра

RTVIиещё 2
11 минут назад
Турецкий катер береговой охраны обстрелял корабль кипрских коллег в районе Тиллирия на северо-западе острова. В результате инцидента пострадавших нет. Об этом 16 июля сообщает агентство CNA.
Турецкий катер открыл огонь по кипрскому судну
Фото: ReutersReuters
Известно, что киприоты патрулировали прибрежный район Като-Пиргос, на борту судна было три человека.
Около 3:30 по местному времени судно заметило катер турецкой береговой охраны, который начал преследование киприотов и открыл огонь. В результате было произведено четыре предупредительных выстрела.
Турки преследовали судно вплоть до его захода в порт, уточняет местное радио RIK.
Представитель министерства обороны Республики Кипр Христос Пиерис подтвердил информацию, назвав инцидент серьезным. Пиерис также сообщил, что Кипр патрулирует прибрежные районы, чтобы справиться с нелегалами из Турции.
20 июля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратится к миру в ходе своего визита в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (тур.ККТС), сообщалось на портале канцелярии главы государства. По словам главы государства, анонсированное послание будет касаться не только разделенного острова, но и всего мирового сообщества.
Кипр был разделен на северную, турецкую часть, и южную, греческую, в результате военного переворота в 1974 году. Никосия считает Северный Кипр незаконно оккупированной территорией.
В 2019 году ЕС приостановил все переговоры с Турцией на высшем уровне из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Речь шла о переговорах по заключению Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте. Также стало известно, что Совет ЕС не будет проводить «Совет ассоциации и дальнейшие заседания диалогов высокого уровня между ЕС и Турцией».
Армия,Реджеп Эрдоган,Совет Европы,ЕС,Кипр,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители