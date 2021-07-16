Турецкий катер открыл огонь по кипрскому судну

Турецкий катер береговой охраны обстрелял корабль кипрских коллег в районе Тиллирия на северо-западе острова. В результате инцидента пострадавших нет. Об этом 16 июля сообщает агентство CNA.

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Известно, что киприоты патрулировали прибрежный район Като-Пиргос, на борту судна было три человека.

Около 3:30 по местному времени судно заметило катер турецкой береговой охраны, который начал преследование киприотов и открыл огонь. В результате было произведено четыре предупредительных выстрела.

Турки преследовали судно вплоть до его захода в порт, уточняет местное радио RIK.

Представитель министерства обороны Республики Кипр Христос Пиерис подтвердил информацию, назвав инцидент серьезным. Пиерис также сообщил, что Кипр патрулирует прибрежные районы, чтобы справиться с нелегалами из Турции.

20 июля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратится к миру в ходе своего визита в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (тур.ККТС), сообщалось на портале канцелярии главы государства. По словам главы государства, анонсированное послание будет касаться не только разделенного острова, но и всего мирового сообщества.

Кипр был разделен на северную, турецкую часть, и южную, греческую, в результате военного переворота в 1974 году. Никосия считает Северный Кипр незаконно оккупированной территорией.