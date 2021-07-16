Плавающий танк "Спрут-СДМ1" испытают на Черном море

Комплекс вооружения легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" протестируют на Черном море в ходе второго этапа государственных испытаний. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

В комплекс вооружения танка входят бронебойно-подкалиберные, кумулятивные, осколочно-фугасные снаряды, а также боеприпасы с дистанционным подрывом. Дальность поражения цели до 5 км. Машина с экипажем в три человека может развивать скорость до 70 км/ч по суше и до 10 км/ч по воде.