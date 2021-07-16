Плавающий танк "Спрут-СДМ1" испытают на Черном море

"В рамках второго этапа машине предстоит продемонстрировать работу 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25 и эффективность ее применения в условиях штиля, а также при волнении моря до трех баллов", - рассказали в пресс-службе.
"Цикл госиспытаний планируется завершить в начале 2022 года. По их результатам конструкторской документации на легкий плавающий танк будет присвоена литера "О1", позволяющая приступить к серийному выпуску машин, а сам "Спрут-СДМ1" будет рекомендован для принятия на вооружение российской армии", - отметили в госкорпорации.