Американские F-35 повыходили из строя по всему миру

По информации издания, проблемы заключаются в быстром изнашивании теплозащитного покрытия на лопатках ротора турбин. ВВС США получили 283 истребителя пятого поколения F-35A по состоянию на май 2021 года, однако из-за возникших проблем в двигателями 15% из них не могут выполнять полеты.

Ранее сообщалось, что в 2036 году операции Военно-воздушных сил (ВВС), Корпуса морской пехоты (КМП) и Военно-морских сил (ВМС) США с истребителями пятого поколения F-35 Lightning II достигнут максимальных значений, что может привести к трудностям с поддержкой данных самолетов в случае, если расходы на их эксплуатацию останутся на прежнем уровне.