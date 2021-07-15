Частным охранникам запретили обыскивать граждан

Новые правила призваны защитить граждан от любого назойливого внимания как к ним самим, так и к их банковским картам. Пленум Верховного суда России разъяснил, что частные детективы не вправе охотиться за личными тайнами человека, а пин-коды к нашим картам неприкосновенны для посторонних. Нотариусы же помогут сохранить наши ценные документы, да так, что никакой глаз в них не заглянет.

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Принципиальные разъяснения касаются частных охранников и частных детективов. И тем, и другим может грозить уголовная ответственность за нарушение права на тайну переписки и переговоров, права на уважение частной жизни. Это значит, например, что нельзя нанять частного детектива для слежки за своей женой. Тот бизнес-сыщик, который возьмется за такой заказ, нарушит Уголовный кодекс. Также Верховный суд России напомнил о категоричном запрете частным охранникам проводить личный досмотр граждан.

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"Сотрудники ЧОП не вправе проводить личный досмотр гражданина: такими полномочиями обладают только сотрудники правоохранительных органов. Так что, например, обыск покупателя в магазине будет незаконным и должен повлечь возбуждение уголовного дела в отношении охранников", - отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В свою очередь адвокат Александр Погодин пояснил, что любой охранник, выявивший на охраняемом объекте факт кражи, имеет право задержать лицо, совершившее преступление, зафиксировать следы фото- и видеозаписью и вызвать сотрудников полиции. По его словам, частные охранники могут применять физическую силу, специальные средства, оружие для пресечения преступления против охраняемого имущества, отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью, отражения группового или вооруженного нападения на охраняемое имущество. Последние два условия касаются применения оружия.

Что же касается частных детективов, то они, как пояснил Александр Погодин, вправе наблюдать за гражданами только в общественных местах. Что же касается слежки за подозреваемыми в неверности супругами, это запрещенная услуга. Результаты такой деятельности не могут быть предъявлены в суде. Детектив же, уличенный в проведении такой слежки, может быть привлечен к уголовной ответственности.

"Частные детективы могут оказывать услуги по сбору сведений по гражданским и уголовным делам, проводить устные опросы граждан с их согласия, наводить справки, производить внешний осмотр строений, осуществлять наблюдение для получения необходимой информации в целях оказания сыскных услуг, - поясняет адвокат. - Следует отметить, что проводимые частными детективами опросы, наведение справок и наблюдение поразительно напоминают одноименные оперативно-разыскные мероприятия. Разница заключается в целях, границах дозволенного и возможностях использования полученной информации в правовом поле, например, в судах".

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, которые уполномочены проводить спецслужбы, допускается ограничение конституционных прав граждан, например, права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

Частные детективы вправе проводить наблюдение только в публичных местах и обязаны уважать наши права на неприкосновенность частной жизни

Но частные детективы не могут делать ничего подобного, для них чужая личная жизнь это точно такая же тайна, как для всех нас.