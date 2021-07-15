Есть существенный недостаток: Польша о российских подлодках

Российские подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» отличаются малошумностью, однако не способны находиться под водой дольше двух суток, что облегчает их обнаружение, заявил польский портал Defence24.

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Издание пишет, что данные субмарины «имеют один существенный недостаток — у них отсутствует воздушно-независимая двигательная установка». «Таким образом, примерный район действия российских подводных лодок известен, тем более если понятно, о какой конкретно субмарине идет речь», — отмечается в публикации.

Портал называет небрежными многие действия российских военных самолетов и кораблей, подходящих на близкие расстояния к западным группировкам. Издание уверяет, что подобное поведение возможно лишь в мирное время, тогда как в реальных военных условиях российским силам не позволили бы приблизиться к западным.

Defence24 пишет, что «старые» российские самолеты Ту-22М3 и МиГ-31К не способны противостоять новейшим западным истребителям пятого поколения F-35 Lightning II и самолетам дальнего радиолокационного обнаружения и управления. «В этом случае исход столкновения кажется предрешенным», — уверяет издание.