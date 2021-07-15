Новый российский истребитель вызвал ажиотаж на Западе

Шахматная и неземная темы увели комментаторов далеко - вплоть до глубокомысленного замечания The Drive
о том, что конь по-русски называется "лошадь". Newsweek
предполагает, что в первый день МАКС будет показан уменьшенный вариант Су-57 либо легкий истребитель поколения 4,5 - конкурент американского F-16 и китайско-пакистанского JF-17. По мнению Popular Mechanics
, речь о МиГ-35 - развитии советского бестселлера МиГ-29 с обновленной авионикой, радаром с АФАР и новым оружием. Единственное, чего не хватает МиГу
для пятого поколения - встроенных технологий малой заметности.