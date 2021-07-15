Истребители сопроводили над Беринговым морем три бомбардировщика США

Отмечается, что для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители МиГ-31 и Су-35. "Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-52Н командования глобальных ударов ВВС США и сопроводили их над акваторией Берингова моря", - сообщили в центре.