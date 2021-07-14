Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире

Он добавил, что в стратегических ядерных силах, которые министр обороны охарактеризовал, как основную систему сдерживания, этот показатель составляет 83 процента.

По словам министра обороны, за последние 8-9 лет получилось кардинально изменить всю ситуацию в войсках, а также отношение к армии в обществе.