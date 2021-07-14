Войска ЦВО получили 180 единиц техники за июнь

Сто восемьдесят единиц вооружения и военной техники получили войска Центрального военного округа за июнь 2021 года. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

В число поступивших образцов входят модернизированные противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», радиолокационные станции «Небо-У» и полноприводные бронированные грузовики «Торнадо-У». Кроме того, военные получили и специальную технику войск связи.

Эти поступления позволили завершить перевооружение бригад управления двух армий ЦВО в Сибири и Поволжье, противотанкового подразделения артбригады в Кузбассе и радиотехнического батальона в Новосибирской области. Теперь все эти части и соединения вооружены современными образцами.