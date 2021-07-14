Армянский военный погиб на границе с Азербайджаном

Военное ведомство осудило "очередные провокации азербайджанской стороны и предупреждает, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана".
После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, Сюникская и Гегаркуникская области Армении стали граничить с Азербайджаном. Ситуация там обострилась 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области, углубившись на территорию Армении на 3,5 км. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы.
Тем не менее обе стороны по-прежнему периодически сообщают о новых инцидентах. Так, 27 мая Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что военные занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении.