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Армянский военный погиб в результате перестрелки на границе с Азербайджаном

ТАСС
43 минуты назад
Военнослужащий ВС Армении погиб среду в результате перестрелки на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает армянское военное ведомство.
Армянский военный погиб на границе с Азербайджаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Инцидент был зарегистрирован на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. Подразделения ВС Азербайджана для продвижения боевых позиций пытались провести фортификационные работы с использованием инженерной техники. После ответных действий армянской стороны, направленных на прекращение указанных работ, азербайджанские военнослужащие открыли огонь в направлении армянских позиций. В результате перестрелки военнослужащий ВС Армении получил смертельное огнестрельное ранение. У азербайджанской стороны тоже есть потери", - отмечается в заявлении Минобороны.
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Военное ведомство осудило "очередные провокации азербайджанской стороны и предупреждает, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана".
После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, Сюникская и Гегаркуникская области Армении стали граничить с Азербайджаном. Ситуация там обострилась 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области, углубившись на территорию Армении на 3,5 км. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы.
Тем не менее обе стороны по-прежнему периодически сообщают о новых инцидентах. Так, 27 мая Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что военные занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении.
Армия,Министерство обороны,Армения,Азербайджан,
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