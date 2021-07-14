Минобороны РФ показало на видео американский самолет-разведчик “Ares”

Американский самолёт-разведчик “Арес” был замечен над Черным морем. Российский истребитель СУ-30 не допустил нарушение границ России и сопроводил самолёт ВВС США.
Радиолокационные средства в Южном военном округе зафиксировали над черноморской акваторией воздушную цель, которая приближалась к российской границе, после чего в воздух подняли истребитель.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" ВВС США и взял на сопровождение.", — рассказали о ситуации в Национальном центре управления обороной РФ.
После разворота самолёта ВВС США от российской госграницы СУ-30 благополучно вернулся на аэродром базирования, также отметили в ведомстве.