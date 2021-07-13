Защитники ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ

Ответный огонь открыли защитники ЛНР по позициям ВСУ, дважды сегодня, 13 июля, атаковавшим территорию республики, сообщили в пресс-службе управления народной милиции.

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Огонь по позициям боевиков был открыт из незапрещённого Минскими договорённостями вооружения. Защитники ЛНР погасили таким образом огневую активность противника в точке, откуда велись обстрелы по объектам гражданской инфраструктуры республики.