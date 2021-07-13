В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Защитники ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ

ИА Regnum
59 минут назад
Ответный огонь открыли защитники ЛНР по позициям ВСУ, дважды сегодня, 13 июля, атаковавшим территорию республики, сообщили в пресс-службе управления народной милиции.
Защитники ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Огонь по позициям боевиков был открыт из незапрещённого Минскими договорённостями вооружения. Защитники ЛНР погасили таким образом огневую активность противника в точке, откуда велись обстрелы по объектам гражданской инфраструктуры республики.
Напомним, украинские боевики дважды в течение текущих суток обстреляли ЛНР: утром они атаковали посёлок городского типа Калиново из автоматического станкового гранатомёта, а вечером — район села Желобок, причём во втором случае стреляли из миномётов калибра 120 мм, выпустив десять мин.
Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители