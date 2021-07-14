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Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

Деловая газета "Взгляд"иещё 10
1 час назад
Российский Су-27 сопроводил американского разведчика RC-135 в небе над Черным морем, нарушения государственной границы России не допущено, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО).
Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ
Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали движущуюся к границам воздушную цель над Черным морем, передает РИА «Новости» со ссылкой на НЦУО.
Для опознания цели и недопущения нарушения границы в воздух подняли Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЮВО.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря», – указали в центре.
Полет российского самолета проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения границы не допущено, заключили в НЦУО.
Во вторник российский истребитель Су-30 сопроводил американский самолет-разведчик у границ России над Черным морем, нарушения границ также не было допущено.
Армия,НЦУО РФ,РИА Новости,Россия,
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