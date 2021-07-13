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На Балтике обнаружили погибшую в 1944 году подлодку Маринеско

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад
Международная экспедиция обнаружила на дне Балтийского моря погибшую в 1944 году советскую подводную лодку М-96, сообщил участник экспедиции Константин Богданов.
Подлодку Маринеско обнаружили на Балтике
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В период 10-13 июля разведывательно-водолазная команда совместно с эстонской поисковой командой Maxstar Expedition при поддержке «Cевмаша», Фонда президентских грантов и «Транснефти» провела экспедицию, в результате которой была обнаружена подводная лодка М-96», – цитирует РИА «Новости» Богданова.
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М-96 воевала на Балтике с 1941 года и участвовала во всех кампаниях Балтфлота, успев даже совершить боевой поход на Ладожское озеро. Первым командиром лодки был легендарный Александр Маринеско. Боевые задания в основном состояли из ведения разведки у вражеских баз и высадки разведчиков в тылу врага.
В свой последний боевой поход М-96 вышла 7 сентября 1944 под командованием капитан-лейтенанта Николая Карташова. Ее целью было преодоление немецкого минного заграждения «Зееигель» и ведение разведки в Нарвском заливе. М-96 ушла в море и больше не вышла на связь.
Поиски лодки проводились совместно с эстонскими поисковиками из команды Maxstar Expedition, которые и обнаружили своим гидролокатором объект. Характерные особенности и детали противоминной защиты подтвердили, что найденная подводная лодка – это М-96.
«Подводная лодка лежит в северной части Нарвского залива, на глубине 42 метра. Осмотр показал, что лодка погибла в надводном положении, вероятно, во время ночной зарядки аккумуляторных батарей», – сказал Богданов.
По информации российского историка Мирослава Морозова, на основе анализа немецких документов можно предположить, что скорее всего, М-96 погибла 10 сентября 1944. Именно в это время немецкая подводная лодка, находившаяся в Нарвском заливе, зафиксировала своей гидроакустикой взрыв мины.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о раскрытии загадки гибели советского флота в 1941 году.
«Сомневаюсь, что со времен окончания войны кому-то приходилось видеть такое количество людей, погибших в одном месте – там лежат тысячи человек», – описали увиденное на дне Балтийского моря участники уникальной подводной экспедиции.
Армия,Александр Маринеско,Николай Карташов,Константин Богданов,Севмаш,Транснефть,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,
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