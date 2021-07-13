Подлодку Маринеско обнаружили на Балтике

Поиски лодки проводились совместно с эстонскими поисковиками из команды Maxstar Expedition, которые и обнаружили своим гидролокатором объект. Характерные особенности и детали противоминной защиты подтвердили, что найденная подводная лодка – это М-96.

По информации российского историка Мирослава Морозова, на основе анализа немецких документов можно предположить, что скорее всего, М-96 погибла 10 сентября 1944. Именно в это время немецкая подводная лодка, находившаяся в Нарвском заливе, зафиксировала своей гидроакустикой взрыв мины.