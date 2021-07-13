ВСУ открыли огонь по двум селам в ДНР

Как сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), в общей сложности по населенным пунктам было выпущено более 80 снарядов. Огонь велся из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия.
Отмечается, что под обстрел также попали поселок Александровка на окраине Донецка. По его территории были выпущены четыре залпа из РПГ. Сведений о жертвах и пострадавших в результате обстрела пока не поступало.
Украинские военные также сообщали об обстреле со стороны ополченцев. По данным Киева, под пулеметный и гранатометный огонь попали позиции ВСУ в районе Золотого и Катериновки. Также в районе линии разграничения была замечена группа донецких беспилотников. Информации о погибших и пострадавших с украинской стороны к настоящему времени нет.
Ранее сообщалось, что украинские военные обстрелялиГорловку и Донецк. По жилым массивам и промышленным объектам были выпущены 24 мины калибром 120 миллиметров, также применялись гранатометы СПГ и стрелковое оружие.