ЛНР: украинские силовики погибли при попытке устроить провокацию

Снайперская группа украинских силовиков подорвалась на минном поле при попытке устроить провокацию, заявил 11 июля журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко

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По его словам, "в ночь с 10 на 11 июля снайперская группа из состава украинского отдельного центра Сил специальных операций "Запад" подорвались на минном поле в районе населенного пункта Новозвановка, находящегося под контролем Киева в зоне ответственности 24-й бригады украинских силовиков при попытке проведения очередной провокации".

Как отметил Филипоненко, погибли два члена украинской группы, что свидетельствует о "хаотичном минировании местности и отсутствии каких-либо формуляров минных полей у украинских военнослужащих".