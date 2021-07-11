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Еще одна база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Газета.Ru
58 минут назад
Военная база США на территории нефтяного месторождения «Омар» в сирийской провинции Дейр эз-Зор попала под обстрел, сообщает агентство SANA.
База США в Сирии подверглась атаке
Фото: ReutersReuters
«На востоке провинции Дейр-эз-Зор по базе... сил США на нефтяном месторождении Аль-Омар было выпущено несколько ракет.. Оттуда поднимаются клубы дыма», — сообщил корреспондент агентства.
Накануне в сирийской провинции Дейр-эз-Зор произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе, который находится неподалеку от военной базы США.
Также сообщалось, что американские военные попали под обстрел и на востоке Сирии. Пентагон подтвердил эту информацию.
В конце июня район дислокации американских вооруженных сил около нефтяного месторождения «Омар» был обстрелян: разорвалось не менее восьми снарядов.
Армия,Пентагон,ИА SANA,Дейр-Эз-Зор,Сирийская Арабская Республика,Соединенные Штаты,
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