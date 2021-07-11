База США в Сирии подверглась атаке

Накануне в сирийской провинции Дейр-эз-Зор произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе, который находится неподалеку от военной базы США.

В конце июня район дислокации американских вооруженных сил около нефтяного месторождения «Омар» был обстрелян: разорвалось не менее восьми снарядов.