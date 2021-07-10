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Силы ЧФ следят за действиями ракетного катера ВМС Греции в акватории Черного моря

ТАССиещё 7
56 минут назад
Черноморский флот приступил к слежению за действиями ракетного катера Daniolos ВМС Греции в акватории Черного моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
ЧФ проследит: в Черное море вошел ракетный катер Daniolos
Фото: TwitterTwitter
"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями ракетного катера Daniolos ВМС Греции, зашедшего 10 июля 2021 года в акваторию Черного моря", - отмечается в сообщении.
В Черном море с 28 июня по 10 июля проходят военные маневры Sea Breeze 2021. Их основные участники - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция и Латвия.
К учениям привлечены в общей сложности около 4 тысяч военнослужащих, в них задействовано 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц бронетехники и автомобилей.
Армия,НЦУО РФ,Греция,
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