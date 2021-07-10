Китай секретно разработал беспилотные подлодки

Китайские военные недавно рассекретили многолетнюю программу разработки роботизированных подводных лодок без экипажа. Такие субмарины могут нацеливаться и стрелять по целям без участия человека.

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Сообщается , что роботизированные подлодки были построены ещё в 1990-х. Китайские военные проводили успешные полевые испытания субмарин в 2010.

Отмечается, что такие беспилотники, скорее всего, сейчас предназначены для работы поодиночке. Однако исследователи говорят, что они могут быть запрограммированы для действия в «стае».

Пока не известно никаких доказательств того, что роботизированные подводные лодки когда-либо использовались в реальных боевых условиях.