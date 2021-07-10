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Китай секретно разработал беспилотные подлодки

Ferra.ru
28 минут назад
Китайские военные недавно рассекретили многолетнюю программу разработки роботизированных подводных лодок без экипажа. Такие субмарины могут нацеливаться и стрелять по целям без участия человека.
Китай секретно разработал беспилотные подлодки
Фото: ReutersReuters
Сообщается, что роботизированные подлодки были построены ещё в 1990-х. Китайские военные проводили успешные полевые испытания субмарин в 2010.
Отмечается, что такие беспилотники, скорее всего, сейчас предназначены для работы поодиночке. Однако исследователи говорят, что они могут быть запрограммированы для действия в «стае».
Пока не известно никаких доказательств того, что роботизированные подводные лодки когда-либо использовались в реальных боевых условиях.
Во время полевых испытаний в 2010 году субмарина сразу переключилась в боевой режим, когда поймала сигнал гидролокатора об обнаружении подводной цели. После этого подлодка определила точное местоположение цели, а после атаковала её с помощью торпеды. Всё это происходило без участия человека.
Армия,Китай,
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