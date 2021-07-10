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Эксперт заявил об угрозе нападения Японии на РФ из-за Курил

Елена Прошина
1 час назад
Окончательно решить с Японией вопрос южных Курильских островов Россия могла бы еще в 2009 году. Об этом заявил изданию «Свободная Пресса» замглавы Ассоциации развития Сахалина и Курильских островов, глава «Оргкомитета за территориальную целостность и модернизационный прорыв России» Иван Кульнев.
Эксперт заявил об угрозе нападения Японии на РФ из-за Курил
Фото: ТАССТАСС
«Поставить точку в территориальном споре просто необходимо. Надо жестко объявить, что Япония в 2009 году приняла недружественный акт, с этим мириться мы не можем», — цитирует Ивана Кульнева издание «Свободная Пресса».
Эксперт считает, что политика России в отношении спорных островов Курильской гряды сама провоцирует Японию к новым попыткам взять под свой контроль четыре южных острова Курильской гряды. С момента официального признания японским парламентом этих территорий японскими, Москва и Токио провели около 30 межгосударственных встреч по этой проблематике без какого-либо явного результата. Тем самым, считает Кульнев, мы даем японцам основания не оставлять попыток решить территориальный вопрос в свою пользу. Так называемая российско-японская программа «совместного освоения островов» также вызывает неприятие у общественника.
Он констатирует большие оборонные траты, которые осуществляет японское государство. В связи с этим, он не исключает возникновения в будущем вооруженного конфликта с этим соседом России. Кульнева также печалит тот факт, что, по его мнению, о таком сценарии развития событий «в Москве вообще не думают».
Армия,Иван Кульнев,интернет-издание "Свободная пресса",Россия,Япония,
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