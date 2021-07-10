Эксперт заявил об угрозе нападения Японии на РФ из-за Курил

Эксперт считает, что политика России в отношении спорных островов Курильской гряды сама провоцирует Японию к новым попыткам взять под свой контроль четыре южных острова Курильской гряды. С момента официального признания японским парламентом этих территорий японскими, Москва и Токио провели около 30 межгосударственных встреч по этой проблематике без какого-либо явного результата. Тем самым, считает Кульнев, мы даем японцам основания не оставлять попыток решить территориальный вопрос в свою пользу. Так называемая российско-японская программа «совместного освоения островов» также вызывает неприятие у общественника.