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Экс-офицер разведки США признала неготовность страны к войне с Россией

РИА Новостииещё 3
1 час назад
Вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней. Об этом в интервью The Hill рассказала бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер.
Битва за Черное море: в США назвали очаг войны между Россией и НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Автор статьи ссылается на заявление президента России Владимира Путина, по мнению которого, западные страны заведомо понимают свой проигрыш в случае третьей мировой войны.
"Уверенность российского лидера проистекает из веры Москвы в то, что она может сражаться и выиграть войну с Вашингтоном на своих условиях", – считает эксперт.
Россия обратила внимание, что США делают ставку на использование технологий даже с такими плохо вооруженными противниками, как боевики в Афганистане и Ираке. В связи с этим Кремль выбрал полем сражения киберпространство и космос, пояснила Коффлер.
Она признала беззащитность американских IT-сетей и спутников и не исключила возможности России поразить орбитальную систему обороны США.
Коффлер подчеркнула, что в настоящее время Черноморский регион остается одним из наиболее вероятных очагов возможной войны между Россией и НАТО, в которую также будут вовлечены США.
Уверенность Владимира Путина в том, что Вашингтон не знает, как противостоять России в случае войны, ставит США в еще более сложную ситуацию, заключила экс-сотрудница разведки.
Армия,Владимир Путин,НАТО,Россия,Соединенные Штаты,
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