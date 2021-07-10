Украина допустила утечку паспортных данных военных НАТО

Украинское Минобороны, вероятно из-за халатности, допустило утечку личных данных десятков военнослужащих НАТО , которые принимают участие в учениях в Одессе Sea Breeze 2021. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьёв в своём Telegram со ссылкой на «Кремлёвскую прачку».

Фото: Міністерство оборони України / facebook Міністерство оборони України / facebook

К произошедшему, по неподтверждённым данным, причастны военные из главного штаба ВСУ. Они хотели привязать интернет-облако с документами от партнёров по НАТО к официальному сайту Минобороны Украины. В итоге все данные оказались в общем доступе.

Кроме паспортных данных, фотографий и дат рождения военнослужащих, в Сеть попали элементы непубличной переписки военных чиновников, а также их личные и служебные E-mail.

Помимо информации об украинских военнослужащих, в списках есть данные об их польских, японских, сенегальских, грузинских и даже американских коллегах.