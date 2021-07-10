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Украина случайно «слила» паспортные данные и фото военных НАТО

News.ru
1 час назад
Украинское Минобороны, вероятно из-за халатности, допустило утечку личных данных десятков военнослужащих НАТО, которые принимают участие в учениях в Одессе Sea Breeze 2021. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьёв в своём Telegram со ссылкой на «Кремлёвскую прачку».
Украина допустила утечку паспортных данных военных НАТО
Фото: Міністерство оборони України / facebookМіністерство оборони України / facebook
К произошедшему, по неподтверждённым данным, причастны военные из главного штаба ВСУ. Они хотели привязать интернет-облако с документами от партнёров по НАТО к официальному сайту Минобороны Украины. В итоге все данные оказались в общем доступе.
Кроме паспортных данных, фотографий и дат рождения военнослужащих, в Сеть попали элементы непубличной переписки военных чиновников, а также их личные и служебные E-mail.
Помимо информации об украинских военнослужащих, в списках есть данные об их польских, японских, сенегальских, грузинских и даже американских коллегах.
Ранее Министерство обороны Украины обвинило Россию в кибератаках на сайт ВМС страны и размещении ложных сведений о международных учениях Sea Breeze.
Армия,НАТО,Украина,
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