"В Черном море НАТО готовится к войне с Россией"

Болгарский бригадный генерал Валентин Цанков сравнил ситуацию в Черном море предупредил о риске столкновения России НАТО . Об этом он рассказал в интервью порталу Dir.

Фото: © REUTERS, Sergey Smolentsev © REUTERS, Sergey Smolentsev

По его словам, Черное море стало местом прямого контакта вооруженных сил стран НАТО и России, так как там регулярно проводятся учения. Это позволяет сторонам набираться опыта практически реальных боевых действий, добавил он.

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Также, комментируя учения североатлантического альянса Sea Breeze, военный обратил внимание на их беспрецедентный масштаб, однако отметил доминирование российской стороны в регионе.

«Украина считает Крым своей территорией, но де-факто он принадлежит России, а после референдума о присоединении и де-юре — в соответствии с ее законами», — сказал Цанков.

Он добавил, что Россия выступает против учений, так как защищает свои границы, и подчеркнул, что так бы поступило любое другое государство.

«Политическое решение стран — членов НАТО, и его реализация выражается в постоянном, а также усиленном присутствии кораблей стран, не имеющих выхода к Черному морю, особенно кораблей США», — добавил генерал.

По его мнению, так американская сторона пытается оказывать давление на Россию, однако в Москве воспринимают такое поведение американцев как угрозу, на которую нужно реагировать усилением собственного военного потенциала.

«Отсюда и обострение отношений, эскалация напряженности и постоянная готовность нажать на курок. Человечество, обычный человек, вероятно, не осознает, насколько велик риск развязывания войны», — заключил Цанков.

Ранее обозреватель Марк Эпископос написал, что в случае возможного конфликта с Россией у НАТО отсутствуют шансы на быструю и убедительную победу, поскольку страна укрепила силы Черноморского флота.

С конца июня в Черном море проходят военные учения Sea Breeze 2021. Кроме США в них участвуют Украина, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция и Латвия.