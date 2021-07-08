ОБСЕ призвала прекратить провокации в Донбассе

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Она назвала обе стороны конфликта виновными в усугублении ситуации. По словам Грау, нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военнослужащих самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) угрожают безопасности местных жителей.

ОБСЕ неоднократно сообщала об умышленных повреждениях технических средств и оборудования наблюдателей, что говорит о неготовности конфликтующих сторон в полной мере устранить зафиксированные нарушения режима тишины, добавила Грау.

Она также указала на необходимость большей гибкости в переговорах делегаций в ТКГ. Грау считает, что стороны озвучивают общие формулировки и не переходят к действительно важным вопросам по реализации Минских соглашений.

6 июля власти ЛНР обвинили ВСУ в обстреле населенного пункта Донецкий из запрещенного вооружения. Обстрел начался вечером 7 июля и велся из 120-миллиметровых минометов. В общей сложности по поселку было выпущено 10 мин, одна из них при взрыве тяжело ранила 61-летнюю пенсионерку.