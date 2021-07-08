Британским кораблям пригрозили «торпедой в бочине»

«После того, как они пересекут нашу границу, мы, как и в прошлый раз, постараемся подать вполне очевидный сигнал нарушителю, что он ведет себя небезопасно. Ну, и конечно, будет стрельба трассерами поперек курса, которым он следует», - объяснил он.
«А может и не придется никого уже утаскивать - разговор в этот раз будет короткий. Нас уже утомили насмешки, которые мы слышим не только со стороны Лондона < >. Я хочу, чтобы мои слова передали британским адмиралам: господа, мы приглашаем ваши корабли в покойники!» - заявил он.