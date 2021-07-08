Британским кораблям пригрозили «торпедой в бочине»

Военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что корабли Черноморского флота «будут делать все, чтобы обездвижить» британских нарушителей, если те не будут реагировать на предупреждения. Об этом сообщает РИА ФАН.

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Так Баранец прокомментировал слова главы британского Минобороны Доминика Рааба, заявившего, что британские корабли продолжат заходить «в территориальные воды Украины».

Он заявил, что эсминец Defender в районе Крыма проследовал по кратчайшему и прямому «международно признанному маршруту».

В Минобороны РФ заявили, что Defender грубо нарушил Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, корабль пересек госграницу РФ и вошел в море в районе мыса Фиолент на три километра. В МИД России инцидент назвали «классической провокацией».

Баранец рассказал, что Россия будет жестко реагировать на такие инциденты. За несколько миль до приближения к границе британцев несколько раз оповестят «по так называемому шестнадцатому каналу».

«После того, как они пересекут нашу границу, мы, как и в прошлый раз, постараемся подать вполне очевидный сигнал нарушителю, что он ведет себя небезопасно. Ну, и конечно, будет стрельба трассерами поперек курса, которым он следует», - объяснил он.

Если предупреждения не подействуют, корабли Черноморского флота сделают «все, чтобы обездвижить корабль-нарушитель», - для этого нужно «вырубить винт или загнать в бочину торпеду». После этого корабль на буксире утащат в российский порт, считает Баранец.