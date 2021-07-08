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Британским кораблям пригрозили «торпедой в бочине»

Мария Иванова
2 часа назад
Военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что корабли Черноморского флота «будут делать все, чтобы обездвижить» британских нарушителей, если те не будут реагировать на предупреждения. Об этом сообщает РИА ФАН.
Британским кораблям пригрозили «торпедой в бочине»
Фото: ТАССТАСС
Так Баранец прокомментировал слова главы британского Минобороны Доминика Рааба, заявившего, что британские корабли продолжат заходить «в территориальные воды Украины».
Он заявил, что эсминец Defender в районе Крыма проследовал по кратчайшему и прямому «международно признанному маршруту».
В Минобороны РФ заявили, что Defender грубо нарушил Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, корабль пересек госграницу РФ и вошел в море в районе мыса Фиолент на три километра. В МИД России инцидент назвали «классической провокацией».
Баранец рассказал, что Россия будет жестко реагировать на такие инциденты. За несколько миль до приближения к границе британцев несколько раз оповестят «по так называемому шестнадцатому каналу».
«После того, как они пересекут нашу границу, мы, как и в прошлый раз, постараемся подать вполне очевидный сигнал нарушителю, что он ведет себя небезопасно. Ну, и конечно, будет стрельба трассерами поперек курса, которым он следует», - объяснил он.
Если предупреждения не подействуют, корабли Черноморского флота сделают «все, чтобы обездвижить корабль-нарушитель», - для этого нужно «вырубить винт или загнать в бочину торпеду». После этого корабль на буксире утащат в российский порт, считает Баранец.
«А может и не придется никого уже утаскивать - разговор в этот раз будет короткий. Нас уже утомили насмешки, которые мы слышим не только со стороны Лондона < >. Я хочу, чтобы мои слова передали британским адмиралам: господа, мы приглашаем ваши корабли в покойники!» - заявил он.
Армия,Виктор Баранец,Министерство обороны,ООН,МИД,
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