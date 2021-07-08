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Британия потратит 230 миллионов фунтов для защиты от российских подлодок

Lenta.ru
43 минуты назад
Бюджет Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF), которые следят за операциями российских подводных лодок в водах вблизи страны, будет увеличен на 230 миллионов фунтов стерлингов (более 23 миллиардов рублей). Об этом сообщает издание Daily Express.
Британия потратит ₽23 млрд на защиту от подлодок России
Фото: ТАССТАСС
Средства будут потрачены на защиту и обслуживание шотландского авиапарка Лоссимут (Lossiemouth). Авиапарк обслуживает патрульные противолодочные самолеты Poseidon (P-8A) ВВС Великобритании. Также будут созданы 150 новых рабочих мест для персонала авиапарка.
«Парк истребителей подводных лодок Poseidon на станции Морей жизненно важен для поддержания безопасности Великобритании и наших союзников по НАТО», — заявил министр обороны Королевства Бен Уоллес.
Британские самолеты Poseidon, совместно с их коллегами из США и Норвегии, идентифицируют и отслеживают потенциально враждебные подводные лодки, действующие в водах Великобритании.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что самолет F-35 Военно-морских сил Великобритании наблюдает за учениями российских военных в Средиземном море. Британское воздушное судно заметили над местом проведения операций российской корабельной группировки. Отмечается, что речь идет о версии истребителя F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.
Армия,Бен Уоллес,Министерство обороны,НАТО,Соединенное Королевство,
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