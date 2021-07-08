Британия потратит ₽23 млрд на защиту от подлодок России

Средства будут потрачены на защиту и обслуживание шотландского авиапарка Лоссимут (Lossiemouth). Авиапарк обслуживает патрульные противолодочные самолеты Poseidon (P-8A) ВВС Великобритании. Также будут созданы 150 новых рабочих мест для персонала авиапарка.