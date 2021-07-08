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Российские военные провели в Крыму учения танкистов на фоне маневров НАТО

Газета.Ru
26 минут назад
Армейский корпус Черноморского флота России провел на полигоне "Ангарский" под Симферополем учения с боевыми стрельбами танков Т-72Б3 на фоне маневров НАТО в черноморском регионе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу флота.
Военные РФ провели в Крыму учения танкистов на фоне маневров НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Стрельба по внезапно появляющимся мишеням, имитирующими боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника выполнялась танкистами на расстояниях от 1000 до 2000 метров", - говорится в сообщении.
В выполнении стрельб были задействованы свыше 200 военных и порядка 10 танков Т-72Б3. В учениях флота также используются реактивные системы залпового огня "Град", 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 120-мм гаубицы Д-30, 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 "Нона-С", а также минометы "Сани" и "Поднос".
Многонациональные учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня в акватории северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины. Планируется, что они будут самыми масштабными за 20 лет, в них примут участие около 3 тыс. военных Ранее сообщалось, что США направили в Черное море транспортно-десантный корабль Yuma.
Армия,НАТО,Республика Крым,Россия,Симферополь,
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