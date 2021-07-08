В ядерном бомбардировщике США прорезали ненужное окно

На предыдущих рендерах кабина B-21 имела два больших лобовых стекла, в то время как пилоты разработанного той же компанией Northrop Grumman бомбардировщика B-2 Spirit могут глядеть в четыре окошка. Новое изображение по-прежнему не говорит ничего о воздухозаборниках, плоских соплах и других деталях, имеющих ключевое значение для малозаметности.