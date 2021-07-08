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В ядерном бомбардировщике США прорезали ненужное окно

Российская Газета
2 часа назад
ВВС США опубликовали новое изображение перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Самолет изображен в воздухе на фоне авиабазы Эдвардс, где в 2022 году планируется начать испытания первого летного прототипа. Новая картинка в целом соответствует двум предыдущим официальным изображениям B-21, но есть и существенное отличие.
В ядерном бомбардировщике США прорезали ненужное окно
Фото: U.S. Air ForceU.S. Air Force
В кокпите появилось новое боковое окно. На картинке оно присутствует на левом борту Raider - логично предположить, что такое же имеется справа. Окно имеет странную изогнутую форму и находится ниже уровня зрения пилота, предназначение его неясно. Изогнутые стекла замысловатой формы и большой площади сложны и дороги в изготовлении. Еще сложнее выдержать правильную форму стыка между ними, чтобы не ухудшить стелс-характеристики-самолета, пишет The Drive.
На предыдущих рендерах кабина B-21 имела два больших лобовых стекла, в то время как пилоты разработанного той же компанией Northrop Grumman бомбардировщика B-2 Spirit могут глядеть в четыре окошка. Новое изображение по-прежнему не говорит ничего о воздухозаборниках, плоских соплах и других деталях, имеющих ключевое значение для малозаметности.
Остается гадать о будущем самолета по форме его "клюва" - более острой по сравнению с хищно загнутым носом B-2. Известно, что B-21 будет меньше и дешевле Spirit, но сохранит пилообразную заднюю кромку, существенно ухудшающую его стелс-характеристики. В свое время эта опция была добавлена в B-2 для придания ему способности летать на малых высотах. В связи с развитием ПВО потенциального противника (читай, России и Китая), американские конструкторы не сильно надеялись на малозаметность и, как полвека назад, предпочли перенести поле битвы из стратосферы к земле.
Армия,Оружие,Соединенные Штаты,
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