В ядерном бомбардировщике США прорезали ненужное окно

Остается гадать о будущем самолета по форме его "клюва" - более острой по сравнению с хищно загнутым носом B-2. Известно, что B-21 будет меньше и дешевле Spirit, но сохранит пилообразную заднюю кромку, существенно ухудшающую его стелс-характеристики. В свое время эта опция была добавлена
в B-2 для придания ему способности летать на малых высотах. В связи с развитием ПВО потенциального противника (читай, России и Китая), американские конструкторы не сильно надеялись на малозаметность и, как полвека назад, предпочли перенести поле битвы из стратосферы к земле.