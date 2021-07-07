Британия обещает новые провокации у берегов России и Китая

Кто знает, возможно, уже завтра на Даунинг-стрит заявят и о желании восстановить свою Каспийскую флотилию, бесславно прекратившую существование весной 1920 года. Выступая во вторник в парламенте, глава форин-офиса не только поддержал нашумевшую авантюру эсминца "Дефендера", нарушившего границы РФ, но также обещал, что Британия и впредь продолжит устраивать провокации у российских берегов. Дипломат заверил членов парламентского комитета по международным делам
, что проход "Дефендера" был сигналом "уверенности", а ни в коем случае "не конфронтации с Москвой". Но при этом не упомянул, что в Кремле совершенно иначе смотрят на ситуацию. Рааб, который, как ранее писали СМИ, якобы возражал против захода "Дефендера" в российские воды, теперь изменил риторику. По его словам, события у берегов Крыма никак не повлияли на решимость британского руководства, и он объявил, что следующей целью такой "неконфронтационной" активности станет Китай: ударная авианосная группа во главе с авианосцем "Королевой Елизаветой
" должна зайти в Южно-Китайское море осенью этого года. Кстати, с середины июня здесь уже "мирно" дежурит ударная группа ВМС США, возглавляемая авианосцем "Рональд Рейган
".