Оборонные силы Республики Крым пополнились новейшими танками Т72БЗМ. Об этом сообщают «Известия».

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Отмечается, что броня танка будет надежно укрывать экипаж 126-ой бригады береговой обороны от артиллерийских снарядов и противотанковых ракет.

По данным издания, с помощью управляемых ракет Т72БЗМ можно сбивать вертолеты, а автоматизированная система управления позволяет уничтожать десантные катера и небольшие корабли.

По словам бывшего заместителя руководителя МИД РФ Сергея Орджоникидзе, сегодня юго-западное направление нуждается в укреплении обороноспособности.

«В последние годы именно здесь страны НАТО активно создают напряжение как в политическом, так и в военном плане», — подчеркнул Орджоникидзе.

В пример он привел многонациональные военные учения Sea Breeze, которые проводились в Черном море. По словам Орджоникидзе, это серьезная военная угроза, и России необходимо позаботиться об охране своих рубежей и территориальной целостности страны.