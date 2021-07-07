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Оборону Крыма усилили новыми танками

Газета.Ru
2 часа назад
Оборонные силы Республики Крым пополнились новейшими танками Т72БЗМ. Об этом сообщают «Известия».
Оборону Крыма усилили новыми танками
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что броня танка будет надежно укрывать экипаж 126-ой бригады береговой обороны от артиллерийских снарядов и противотанковых ракет.
По данным издания, с помощью управляемых ракет Т72БЗМ можно сбивать вертолеты, а автоматизированная система управления позволяет уничтожать десантные катера и небольшие корабли.
По словам бывшего заместителя руководителя МИД РФ Сергея Орджоникидзе, сегодня юго-западное направление нуждается в укреплении обороноспособности.
«В последние годы именно здесь страны НАТО активно создают напряжение как в политическом, так и в военном плане», — подчеркнул Орджоникидзе.
В пример он привел многонациональные военные учения Sea Breeze, которые проводились в Черном море. По словам Орджоникидзе, это серьезная военная угроза, и России необходимо позаботиться об охране своих рубежей и территориальной целостности страны.
Ранее стало известно, что серийное производство танка «Армата» стартует в 2022 году.
Армия,НАТО,Республика Крым,
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