"Заявление Арестовича - это абсолютная бравада. Украинские чиновники и военные постоянно делают подобные заявления. Это, к сожалению, говорит о низком уровне их профессионализма. Особенно забавно все это звучит от людей, которые не имеют никакого отношения к военному делу.
Очевидно, что в украинском руководстве есть определенные люди, которые рассчитывают на то, что пока Россия будет принимать политическое решение, пока в Кремле будут совещаться о том, стоит ли вмешиваться и в какой степени, - они успеют совершить некий блицкриг, отсечь ДНР от ЛНР, молниеносным ударом выйти к российской границе, закрыть ее, а дальше "будет дело техники". Насколько обоснованы эти расчеты - это другой вопрос. Может быть, они рассчитывают на то, что их западные так называемые партнеры смогут выставить России ультиматум, запугать ее, шантажировать, чтобы она не вмешивалась.
Но если мы представим ситуацию, что Россия отреагирует (а российское руководство не раз давало понять, что РФ не будет смотреть на эту ситуацию сквозь пальцы), то, естественно, никаких шансов у них нет. Абсолютно никаких. И даже если гипотетически представить, что ВСУ успеют достигнуть значительных военных успехов и закрепиться на захваченной территории, то молниеносный ответ России не позволит им там оставаться. В лучшем случае они откатятся за пределы Донбасса, а в худшем - будет операция по принуждению к миру уже на территории Украины, возможно, даже в самом Киеве.
Поэтому заявление Арестовича рассчитано на внутреннюю аудиторию, также как и все подобные заявления, мол, ничего страшного, мы справимся, даже если Россия вмешается, они нам не смогут помешать. Но если Арестович и те, кто делал подобные заявления, не дураки - они должны прекрасно понимать, что если Россия все-таки вмешается, то они получат по полной.
Если они рассчитывают на то, что американцы им помогут, то можно вспомнить судьбу Михаила Саакашвили. Он тоже был на сто процентов уверен, что Соединенные Штаты "впишутся" за них, а Россия не посмеет ответить. Но, как известно, он очень жестоко ошибся и, думаю, до сих пор жалеет о том, что был слишком самоуверен и послушал американцев. Не знаю, давали ли американцы ему какие-то гарантии, но, так или иначе, нужно более грамотно оценивать политическую обстановку. И тем более - никогда не верить американцам на слово", - сказал эксперт.