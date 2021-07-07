США создадут ядерную крылатую ракету

Издание напоминает, что данное оружие получат американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress (действующий) и B-21 Raider (перспективный). Серийное производство LRSO должно стартовать в 2027 году. ВВС планируют приобрести более тысячи таких ракет, дальность которых превысит 2,4 тысячи километров.

Ожидается, что LRSO заменит AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM), разработанную еще в 1970-х годах. Издание отмечает, что старое оружие, эффективность которого на фоне появления у противников развитых средств противовоздушной обороны снижается, все сложнее поддерживать.