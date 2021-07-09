США испытали боеголовку способной за 20 минут ударить по Москве ракеты

Согласно изданию, тесты состоялись на авиабазе Эглин во Флориде. В ходе испытаний были собраны данные, касающиеся, в частности, силы взрыва и масштабов создаваемых им разрушений. Официальных подробностей об устройстве боеголовки не сообщается, однако издание допускает, что она изготовлена по технологии Lethality Enhanced Ordnance (LEO), использующей взрывчатое вещество PBXN-110.