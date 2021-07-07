"Могут свергнуть власть": Эксперт об угрозе "Талибана" в Таджикистане

"Когда выводили войска из Афганистана, раскручивали эту антисоветскую кампанию - мозгов не было у наших политиков. Они не понимали, что стабильность Афганистана, которую обеспечивал Мохаммад Наджибулла, требует определенной поддержки. Его бросили на произвол судьбы. И даже в этих условиях он три года держался. К нам сбежало около 200 тысяч афганцев, которые прошли обучение в наших военных училищах, МВД, службах безопасности. Их тоже бросили, не дали гражданство. Они жили как скоты, на рынках. Наша позиция по Афганистану была абсолютно бесперспективная, глупая. Люди, которые руководили нашей политикой в конце 80-х - начале 90-х годов, были преступниками. И сейчас мы будем расхлебывать эту историю. Потому что талибы (сторонники радикального движения "Талибан", запрещено в РФ - прим. ред.) не остановятся. У них полно союзников и друзей в Таджикистане. Я думаю, что без прямой военной помощи России они там власть могут свергнуть очень быстро. А дальше талибы будут продвигаться на север. У них безукоризненная идеологическая позиция, их социально-экономическая программа очень популярна, привлекательна для многих мусульман. Поэтому они будут двигаться дальше. У нас мусульман все больше и больше. Я не удивлюсь, если у "Талибана" будут сторонники, в том числе, в Поволжье, даже в Москве. Это наша проблема, которую наши недальновидные политики создали для себя сами. Надо было "Талибан" сдерживать в Афганистане в свое время.
Российская база в Таджикистане может оказать стране военно-техническую помощь. Таджикистан сам танки не производит, у страны осталось штук 30-40 старых танков. Значит, им нужно поставлять вооружение. Особенно крупнокалиберные пулеметы, которые мы производим. Таджикистан не производит оружие, не готовит своих офицеров, он не способен осуществлять самооборону. Талибы - это мощная сила, которая доказала свою боеспособность. Если мы не поможем Таджикистану, то талибы там возьмут власть. Я боюсь, что даже при нашей помощи они могут это сделать.
В регионе есть российское военное присутствие, оно может расшириться. Силы специальных операций и использование, как правило, высокоточного оружия, авиации - это все то, что мы можем сделать. Это все достаточно эффективно. Те же Су-25 доказали свою эффективность в Афганистане. Мы будем вести воздушно-наземные операции. Скорее всего, при помощи сил специальных операций. Это может как-то повлиять, даже радикально, как это было в Сирии. Но надо понимать, что Сирия и Афганистан - это две большие разницы. Сирия - это в основном пустыня. А Афганистан - это в основном горы", - отметил эксперт.