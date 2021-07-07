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Российские истребители Су-30 сопроводили американский патрульный самолет над Черным морем

ТАССиещё 2
13 минут назад
Истребители Су-30 сопроводили во вторник вечером самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО, входит в Минобороны России).
Су-30 сопроводили патрульный самолет США над Черным морем
Фото: ТАССТАСС
Российские средства воздушного контроля обнаружили воздушную цель, приближающуюся к госгранице. Для ее опознавания были подняты истребители Су-30 из состава дежурных морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.
"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon и сопроводили его над акваторией Черного моря", - отметили в центре.
В НЦУО уточнили, что самолет принадлежит США. Госграница России нарушена не была.
Армия,НЦУО РФ,Соединенные Штаты,
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