Су-30 сопроводили патрульный самолет США над Черным морем

Истребители Су-30 сопроводили во вторник вечером самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО, входит в Минобороны России).
Российские средства воздушного контроля обнаружили воздушную цель, приближающуюся к госгранице. Для ее опознавания были подняты истребители Су-30 из состава дежурных морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.
"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon и сопроводили его над акваторией Черного моря", - отметили в центре.
В НЦУО уточнили, что самолет принадлежит США. Госграница России нарушена не была.