"Серьезный диалог": В НАТО выступили с предложением к России

Как считает Крамп-Карренбауэр, Москва не только «бросает вызов» западным странам, но и якобы действует враждебно. Однако, несмотря на это, Западу необходимо всегда говорить о том, что «приглашающая к диалогу рука протянута» и что в любое время западные государства хотят «вступить в серьезный диалог».