"Серьезный диалог": В НАТО выступили с предложением к России

По ее словам, в первую очередь при выстраивании отношений с Москвой необходимо «реалистично оценивать то, что собой представляет Россия».
«Россия — это замечательная страна с замечательными жителями, где в настоящий момент существует политическая система, которая, с моей точки зрения, имеет явные автократические признаки», — сказала министр.
Как считает Крамп-Карренбауэр, Москва не только «бросает вызов» западным странам, но и якобы действует враждебно. Однако, несмотря на это, Западу необходимо всегда говорить о том, что «приглашающая к диалогу рука протянута» и что в любое время западные государства хотят «вступить в серьезный диалог».