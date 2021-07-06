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В НАТО захотели «серьезного» диалога с Россией

Lenta.ruиещё 4
1 час назад
В НАТО в любое время готовы начать диалог с Россией, однако он должен предусматривать серьезное отношение, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ее слова приводит ТАСС.
"Серьезный диалог": В НАТО выступили с предложением к России
Фото: ReutersReuters
По ее словам, в первую очередь при выстраивании отношений с Москвой необходимо «реалистично оценивать то, что собой представляет Россия».
«Россия — это замечательная страна с замечательными жителями, где в настоящий момент существует политическая система, которая, с моей точки зрения, имеет явные автократические признаки», — сказала министр.
Как считает Крамп-Карренбауэр, Москва не только «бросает вызов» западным странам, но и якобы действует враждебно. Однако, несмотря на это, Западу необходимо всегда говорить о том, что «приглашающая к диалогу рука протянута» и что в любое время западные государства хотят «вступить в серьезный диалог».
В июне канцлер Германии Ангела Меркель призвала возобновить диалог с Москвой и пригласить президента России Владимира Путина на саммит Евросоюза, который прошел 24-25 июня в Брюсселе. Ее поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, однако главы ряда других государств и правительств Евросоюза отвергли эту идею.
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