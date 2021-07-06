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Пентагон заявил о выводе 90% войск из Афганистана

News.ru
1 час назад
США вывели из Афганистана уже более 90% своего военного контингента. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооружённых Сил.
Пентагон заявил о выводе 90% войск из Афганистана
Фото: wikimedia.orgwikimedia.org
Процесс вывода продолжается; По оценкам Центрального командования ВС США, завершён вывод более 90% всех войск, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Пентагон осуществил порядка тысячи грузовых рейсов, вывезя 17 тысяч единиц различного оборудования и передав военному ведомству Афганистана семь объектов.
Администрация США ранее дала обещание с 1 мая и до 11 сентября полностью закончить вывод войск из Афганистана. В 2020 году Вашингтон и представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) подписали первое за 18 с лишним лет войны соглашение о мире.
Ранее сообщалось, что военные США покинули крупнейшую американскую авиабазу на территории Афганистана. Она расположена на территории города Баграм. Объект уже передали властям Афганистана. О состоянии базы не сообщается.
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