Пентагон заявил о выводе 90% войск из Афганистана

6 июля 2021 г.

Номер пресс-релиза 20210706-1

Обновленная информация о выводе войск США из Афганистана

ТАМПА, штат Флорида - ЦЕНТКОМ США предоставляет следующую обновленную информацию об упорядочном и ответственном выводе войск США из Афганистана на 10 часов утра 5 июля 2021 года— US CENTCOM (@CENTCOMRussian) July 6, 2021