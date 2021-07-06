Китай предложил сотрудничать террористам из Афганистана

Китай предложил сотрудничать террористам из движения «Талибан» (запрещено в РФ ) в Афганистане в обмен на лояльность по уйгурскому вопросу. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на разные источники — в том числе на индийского высокопоставленного чиновника.

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В частности, боевикам предложили отказаться от сотрудничества с уйгурским «Исламским движением Восточного Туркестана»: по некоторым данным, их численность превышает 3,5 тысячи человек, движение действует у китайских границ. Пекин считает, что уйгуры угрожают безопасности страны.

В КНР готовы оказать всяческую поддержку «Талибану» и Афганистану в целом, если террористы разорвут связи с уйгурами.

«Мы ручаемся за то, что Китай вложится в восстановление страны руками "Талибана", в том числе поможет восстановить разрушенную инфраструктуру Афганистана. Средства будут отправлять через Пакистан», — заявил источник Financial Times из индийского правительства.

По данным газеты, желание Пекина обеспечить стабильность в Афганистане мотивировано в том числе необходимостью защитить экономический проект «Один пояс и один путь», который проходит через Пакистан.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Президент США Джо Байден говорил, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября. По его мнению, военные силы не могут поддержать местное правительство. Обеспечивать безопасность, в частности, аэропорта столицы Афганистана после ухода американских войск планирует Турция.