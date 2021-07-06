Ответ в три этапа: Эксперт о действиях России в случае провокаций в море

"В России в настоящее время разрабатывается положение о комплексных мерах по пресечению нарушений государственной границы судами. В него входит целый перечень действий, которые осуществляются последовательно. Первоначально, в соответствии с логикой, можно ожидать сигналов, предупреждений, осуществляемых по громкоговорителю или же по радио, о том, что данный корабль вошел в территориальные воды Российской Федерации, будут выдвинуты требования их покинуть.
Вторым этапом может быть демонстративное применение оружия, которое выражается стрельбой по курсу корабля-нарушителя как предупреждение о возможности перехода к стрельбе на поражение.
Третьим этапом могут быть действия, направленные уже на вытеснение корабля-нарушителя из наших территориальных вод силой. При наличии соответствующих судов рядом это может быть навал на корабль-нарушитель, нарушение прочности его корпуса, нанесение ему повреждений. Так, как это, например, было с американским крейсером "Йорктаун", на который навалился наш сторожевой корабль проекта 1135 и нанёс ему тяжелые повреждения, вплоть до возникновения пожара на борту "Йорктауна".
Ну и, наконец, если это не помогает, тем более если корабль-нарушитель пытается применить оружие по кораблям, которые пытаются его вытеснить за пределы территориальных вод РФ, - по нему уже может быть применено оружие с целью его уничтожения или вывода из строя и последующей буксировки в порт. При этом могут применяться противокорабельные ракеты наземного базирования либо авиационные управляемые ракетные орудия.
Решения о таких действиях принимает президент РФ, верховный главнокомандующий. Если он, конечно, такие права не делегирует нижестоящим инстанциям. Например, начальнику Генерального штаба или министру обороны. В любом случае решения принимаются на высшем уровне. Исключения могут представлять случаи, когда корабль-нарушитель первым открывает огонь по кораблям РФ. В этих случаях, в соответствии с международным правом, корабль применяет оружие на самооборону", - отметил эксперт.