Военные США тайком покинули авиабазу в Афганистане

Власти США объявили 3 июля, что полностью покинули свой самый большой аэродром в Афганистане – Баграм. Уже 5 июля армия Афганистана демонстрировала журналистам опустевшую авиабазу.
«Мы слышали о том, что американцы покинули Баграм, и получили подтверждение этому к 7.00», – заявил новый командующий Баграма генерал Мир Асадулла Кохистани, добавив, что американцы полностью обесточили базу и отключились от ее управления.
«Все находится под нашим контролем, включая сторожевые вышки, воздушное сообщение и больницу», – добавил военный.
Баграм долгое время был символом сил Запада, развернутых для поддержки афганского правительства, которое после начала вывода войск столкнулось с наступлением талибов.
Спешный уход американцев из Афганистана во многом напоминает их бегство из Сайгона в 1975 году, кроме одного момента: сейчас Штаты не спешат забрать с собой лояльные местные кадры. Убежищем для тысяч афганцев Вашингтон видит страны Средней Азии. А Таджикистану вдобавок предлагается стать базой для разведопераций США в захваченном талибами Афганистане. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, пойдет ли на это страна – участница ОДКБ.