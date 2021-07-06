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Военные США тайком ночью покинули авиабазу Баграм в Афганистане

Деловая газета "Взгляд"
15 минут назад
Американские военные покинули аэродром Баграм в Афганистане ночью, не уведомив нового афганского командира авиабазы. Он обнаружил отсутствие военных США только через два часа после их отъезда.
Военные США тайком покинули авиабазу в Афганистане
Фото: ReutersReuters
Власти США объявили 3 июля, что полностью покинули свой самый большой аэродром в Афганистане – Баграм. Уже 5 июля армия Афганистана демонстрировала журналистам опустевшую авиабазу.
«Мы слышали о том, что американцы покинули Баграм, и получили подтверждение этому к 7.00», – заявил новый командующий Баграма генерал Мир Асадулла Кохистани, добавив, что американцы полностью обесточили базу и отключились от ее управления.
«Все находится под нашим контролем, включая сторожевые вышки, воздушное сообщение и больницу», – добавил военный.
Баграм долгое время был символом сил Запада, развернутых для поддержки афганского правительства, которое после начала вывода войск столкнулось с наступлением талибов.
Спешный уход американцев из Афганистана во многом напоминает их бегство из Сайгона в 1975 году, кроме одного момента: сейчас Штаты не спешат забрать с собой лояльные местные кадры. Убежищем для тысяч афганцев Вашингтон видит страны Средней Азии. А Таджикистану вдобавок предлагается стать базой для разведопераций США в захваченном талибами Афганистане. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, пойдет ли на это страна – участница ОДКБ.
Армия,Талибан,Деловая газета "Взгляд",Афганистан,Соединенные Штаты,
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