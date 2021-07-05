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Японцы заявили о «военном» козыре в споре за Курилы

News.ru
2 часа назад
Курильские острова являются для Японии вопросом территориального суверенитета и экономических интересов, а для России это задача обеспечения своей безопасности. Об этом сообщает издание Yahoo News Japan.
Отмечается, что США не желали сближения СССР и Японии и работали против этого. Сейчас отношения между Вашингтоном и Москвой являются очень напряжёнными. В этой связи Штаты вновь выступают против тесной связи России со своими стратегическими партнёрами.
Более того, в статье Япония называется одним из самых верных союзников США. В стране размещено около 55 тысяч американских военнослужащих и множество военных баз. Этот факт можно считать «военным» козырем Японии в территориальном споре с РФ.
Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.
Ранее глава японского Министерства обороны Нобуо Киси посетил базу сухопутных сил самообороны Хигаси-Титосэ на самом северном японском острове Хоккайдо. В ходе визита он выразил озабоченность продолжающейся активностью российских военных на Дальнем Востоке.
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