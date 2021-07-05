Более того, в статье Япония называется одним из самых верных союзников США. В стране размещено около 55 тысяч американских военнослужащих и множество военных баз. Этот факт можно считать «военным» козырем Японии в территориальном споре с РФ.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.