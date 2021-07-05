В России заложен самый мощный в мире атомный ледокол

Он также сообщил, что «по результатам 2020 года доля гражданской продукции на предприятиях ОПК составила 25,6% против 24,1%, так что динамика здесь налицо. Этому способствуют системные меры, которые предпринимает правительство для продвижения отечественной продукции на гражданский рынок».