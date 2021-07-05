В России заложен самый мощный в мире атомный ледокол

«Вы знаете, что на Дальнем Востоке идет полным ходом строительство грандиозной верфи, в Большом Камне построен уже сухой док. Мы очень надеемся, что вы воочию сможете увидеть это на Владивостокском форуме. Там уже заложен новый ледокол, сверхмощный «Лидер», – сказал он, передает РИА «Новости».
«Юрий Иванович, я хотел бы сегодняшнюю нашу встречу начать с обсуждения вопроса о диверсификации ОПК, о том, как идёт этот процесс. У нас есть план, связанный с определёнными сроками, с отраслями производства, с конкретными предприятиями. Где мы сейчас находимся?» – обратился президент к Борисову в начале встречи.