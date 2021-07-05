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В России заложен самый мощный в мире атомный ледокол

Деловая газета "Взгляд"
19 минут назад
Самый мощный в мире атомный ледокол «Россия» проекта 10510 («Лидер») заложен на верфи на Дальнем Востоке, заявил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
В России заложен самый мощный в мире атомный ледокол
Фото: ТАССТАСС
«Вы знаете, что на Дальнем Востоке идет полным ходом строительство грандиозной верфи, в Большом Камне построен уже сухой док. Мы очень надеемся, что вы воочию сможете увидеть это на Владивостокском форуме. Там уже заложен новый ледокол, сверхмощный «Лидер», – сказал он, передает РИА «Новости».
Он также сообщил, что «по результатам 2020 года доля гражданской продукции на предприятиях ОПК составила 25,6% против 24,1%, так что динамика здесь налицо. Этому способствуют системные меры, которые предпринимает правительство для продвижения отечественной продукции на гражданский рынок».
В то же время Путин попросил вице-премьера Борисова доложить о диверсификации предприятий ОПК.
«Юрий Иванович, я хотел бы сегодняшнюю нашу встречу начать с обсуждения вопроса о диверсификации ОПК, о том, как идёт этот процесс. У нас есть план, связанный с определёнными сроками, с отраслями производства, с конкретными предприятиями. Где мы сейчас находимся?» – обратился президент к Борисову в начале встречи.
Ранее Путин заявил, что Россия обладает самым мощным атомным ледокольным флотом, отметив, что страна будет дальше его развивать.
Напомним, обеспечивать российское присутствие в Арктике будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом России Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать.
Армия,Юрий Борисов,Владимир Путин,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,Россия,
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