В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Старые, но опасные: NI оценил российские бомбардировщики-ракетоносцы

Российская Газетаиещё 2
1 час назад
Американский журнал The National Interest составил список российских бомбардировщиков-ракетоносцев. Все они были разработаны еще в СССР, но грозными противниками эти самолеты остаются и по сей день благодаря модернизации и современному вооружению..
Старые, но опасные: в США оценили российские бомбардировщики-ракетоносцы
Фото: Михаил Воскресенский/РИА НовостиМихаил Воскресенский/РИА Новости
Открывает список тяжелый дальний бомбардировщик Ту-95. Разработали его в 50-х годах прошлого столетия. Его двигатели чрезвычайно мощные, но громкие. Этот самолет нельзя отнести к малозаметным, но у него другое преимущество - Ту-95 способен нести огромную полезную нагрузку. Модернизация продлила срок службы самолета до 2040-х годов.
Следующий - сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М. На этом самолете использована конструкция крыла с изменяемой стреловидностью, которая обеспечивает хорошую управляемость даже на очень высокой скорости. Ту-22М несет приличную бомбовую нагрузку и может летать с максимальной скоростью до 1,88 Маха. В хвосте у него установлена двухствольная 23-мм пушка с дистанционным управлением.
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, известный также как "Белый лебедь", американский журнал называет настоящим зверем, у которого несколько мировых рекордов. Это самый тяжелый бомбардировщик. Ту-160 способен переносить на борту до 40 тонн полезной нагрузки. Способен применять высокоточные крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Может быстро набирать скорость, она достигает 2,2 Маха.
Автор статьи делает вывод: многие российские бомбардировщики-ракетоносцы - это старая техника, разработанная еще в Советском Союзе. Однако эти самолеты до сих пор являются чрезвычайно опасными противниками.
Владимир Янченко/ РГ
Армия,Оружие,The National Interest,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители