Катастрофу C-130 на Филиппинах показали на видео

Напомним, С-130 Hercules разбился в аэропорту острова Сулу при заходе на посадку. Самолет промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы. Транспортник вез 75 военных из города Кагаян-де-Оро, вместе с экипажем на борту находилось 96 человек.