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Катастрофу C-130 на Филиппинах показали на видео

Российская Газета
2 часа назад
В Сети появилось видео катастрофы военно-транспортного самолета ВВС Филиппин.
Катастрофу C-130 на Филиппинах показали на видео
Фото: commons.wikimedia.orgcommons.wikimedia.org
Напомним, С-130 Hercules разбился в аэропорту острова Сулу при заходе на посадку. Самолет промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы. Транспортник вез 75 военных из города Кагаян-де-Оро, вместе с экипажем на борту находилось 96 человек.
По последним данным, в авиакатастрофе погибли 50 человек: 47 военных и трое гражданских на земле. Еще 49 военных и четверо гражданских ранены. ВВС Филиппин приостановили полеты C-130.
Разбившийся самолет 1988 года постройки в январе был получен Филиппинами с хранения ВВС США, пишет bmpd.
Армия,Катастрофы,Филиппины,
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