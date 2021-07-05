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Новая британская БМП Ajax оглушила испытателей

Российская Газета
2 часа назад
Минобороны Великобритании начало срочные консультации о будущем БМП Ajax после получения результатов первых тестов новой бронемашины. В ходе испытаний 21 военнослужащий потерял слух, еще 83 придется ежегодно проходить обследование.
Новая британская БМП Ajax оглушила испытателей
Фото: Richard Watt/Wikimedia.orgRichard Watt/Wikimedia.org
На случай, если связь между конструктивными особенностями БМП и травмами ее экипажей подтвердится, военное руководство ищет альтернативу Ajax. Переговоры об этом пройдут на следующей неделе, пишет The Times со ссылкой на собственные источники.
В британском правительстве считают, что от них скрывали истинный масштаб проблем броневика. Министру по оборонным закупкам Джереми Куину в августе предстоит отчитаться по этому поводу перед депутатами парламента.
В 2014 году Великобритания заказала американской компании General Dynamics 245 БМП нового поколения со сроком поставки до 2024 года. Сумма сделки 5,5 миллиарда фунтов стерлингов. На текущий момент военные получили лишь 14 машин без боевых модулей, в ходе их испытаний экипажи сообщили о потере слуха, головной боли, тошноте и опухших суставах из-за высокого уровня шума и вибраций.
Армия,Оружие,Министерство обороны,Газета The Times,Соединенное Королевство,
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